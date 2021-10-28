Абсолютный рекорд — капитализация Microsoft превысила 2 трлн 400 млрд долларов

Удорожание акций корпорации Microsoft на торгах в среду, 27 октября, чуть было не лишило Apple титула наиболее дорогой компании мира.

Акции Microsoft подорожали на 4,2%, что привело к увеличению капитализации компании до 2 трлн 426 млрд долларов – Apple (ее акции в среду подешевели 0,3%) оценивается в 2 трлн 461 млрд.

2021 год был удачным для Microsoft, акции которого выросли на 45% из-за роста спроса на услуги его облачных сервисов, вызванных пандемией COVID-19. Акции Apple за этот же срок подорожали на 12%.

В борьбе за титул самой дорогой компании мира Apple опередил Microsoft в 2010 году, благодаря выпуску iPhone.