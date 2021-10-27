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Зендея получит статус модной иконы

Зендея получит статус модной иконы

Американский совет модных дизайнеров (CFDA) 10 ноября в офлайн-формате (впервые с 2019 г.) вручит премию Fashion Icon. Ее будущий обладатель уже известен: вслед за Рианной, Бейонсе, Дженнифер Лопес и Дэвидом Боуи статус модной иконы получит актриса и певица Зендея.

Совет дизайнеров рассмотрела вклад актрисы в модную индустрию с 2013 года, когда Зендея запустила свою первую гендерно-нейтральную полноразмерную линейку одежды Daya. Затем актриса часто поддерживала дизайнеров, а также с удовольствием сотрудничала с именитыми модными домами, пишет WWD.

Также на церемонии награждения CFDA Fashion Awards будет вручена награда Ани Тейлор-Джой в номинации «Лицо года». А статуэтку «Положительное влияние» получит агентство Model Alliance.

Напомним, в номинации «Лучший дизайнер женской одежды» заявлены Кэтрин Гольштейн с Khaite, Кристофер Джон Роджерс, Габриэла Херст, Марк Джейкобс и Питер К. За титул «Лучший дизайнер мужской одежды» поборются Эмили Адамс Боде, основатель Fear of God Джерри Лоренцо, Майк Амири, Телфар Клеменс и Том Браун.

27 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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