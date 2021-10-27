Вулкан на Канарах предложили разбомбить

Глава испанского острова Гомера, входящего в состав Канарских островов, Касимиро Курбело предложил сбросить бомбы с военных самолетов на вулкан Кумбре Вьеха. чтобы изменить направление потоков лавы.

«Разве нет самолета, который летает? — заметил Курбело. — Прилететь и заставить ее упасть, бум!» «Может, то, что я говорю, это глупость. Мне кажется, что с технологической точки зрения нужно это попробовать», — заметил он.

Активность вулкана на Ла-Пальма увеличивается с каждым днем. В последние часы на острове продолжается извержение вулкана и произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое ощущалось и на других Канарских островах.

Как пишет El Mundo, разрушено 908,2 га земли и 2162 здания.

Как заметила сейсмолог Национального географического института (IGN) Итаиза Домингес, сейсмичность извержения Ла-Пальмы «несколько необычна» по сравнению с обычной для вулканов. Дело в том, что на архипелаге проходит много времени между одним извержением и другим.