 
«  
  »

Врачи скорой помощи в Израиле будут использовать складные электромобили

Врачи скорой помощи в Израиле будут использовать складные электромобили
Израильская компания City Transformer представила электромобиль, который может уменьшаться, чтобы занять даже самое узкое парковочное место. Эти электромобили будут использовать врачи, чтобы сэкономить время на выезды к пациентам и парковку.
Основанная в 2014 году компания разработала электромобиль CT-1 — транспортное средство длиной 2,49 м и шириной 1,4 м с зарегистрированным в патенте механизмом складывания, который позволяет уменьшить колесную базу до одного метра. Внутри салона есть место для водителя и еще одного пассажира. Кроме того, на пассажирском сиденье могут разместиться двое детей. Кабина не уменьшается и не меняет форму.

Автомобиль развивает скорость до 45 километров в час в узком режиме и до 90 км/ч в обычном. Длина не меняется. На одной зарядке электромобиль может проехать 100-150 км.

Компания хочет создать «жизнеспособное, удобное и устойчивое» решение для жителей городов — устройства помогут отказаться от неудобств, которые связаны с автомобилями обычных размеров, особенно в условиях плотной городской застройки.

Генеральный директор City Transformer Асаф Формоза рассказал, что они начали разрабатывать идею электромобиля после того, как он слишком долго просидел в пробке в Тель-Авиве, а передвигаясь на мотоцикле «чуть не погиб».

«Сейчас более 4 млрд человек живут в городах, в городских районах, и в ближайшие годы это число будет только расти. Людям нужны транспортные средства для городских центров, для узких улиц», — отметили в компании.

Источник: Хайтек+

27 октября, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  