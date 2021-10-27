Врачи скорой помощи в Израиле будут использовать складные электромобили

Компания хочет создать «жизнеспособное, удобное и устойчивое» решение для жителей городов — устройства помогут отказаться от неудобств, которые связаны с автомобилями обычных размеров, особенно в условиях плотной городской застройки.

Генеральный директор City Transformer Асаф Формоза рассказал, что они начали разрабатывать идею электромобиля после того, как он слишком долго просидел в пробке в Тель-Авиве, а передвигаясь на мотоцикле «чуть не погиб».

«Сейчас более 4 млрд человек живут в городах, в городских районах, и в ближайшие годы это число будет только расти. Людям нужны транспортные средства для городских центров, для узких улиц», — отметили в компании.

Источник: Хайтек+