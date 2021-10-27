Врачи скорой помощи в Израиле будут использовать складные электромобили
Основанная в 2014 году компания разработала электромобиль CT-1 — транспортное средство длиной 2,49 м и шириной 1,4 м с зарегистрированным в патенте механизмом складывания, который позволяет уменьшить колесную базу до одного метра. Внутри салона есть место для водителя и еще одного пассажира. Кроме того, на пассажирском сиденье могут разместиться двое детей. Кабина не уменьшается и не меняет форму.
Автомобиль развивает скорость до 45 километров в час в узком режиме и до 90 км/ч в обычном. Длина не меняется. На одной зарядке электромобиль может проехать 100-150 км.
Компания хочет создать «жизнеспособное, удобное и устойчивое» решение для жителей городов — устройства помогут отказаться от неудобств, которые связаны с автомобилями обычных размеров, особенно в условиях плотной городской застройки.
Генеральный директор City Transformer Асаф Формоза рассказал, что они начали разрабатывать идею электромобиля после того, как он слишком долго просидел в пробке в Тель-Авиве, а передвигаясь на мотоцикле «чуть не погиб».
«Сейчас более 4 млрд человек живут в городах, в городских районах, и в ближайшие годы это число будет только расти. Людям нужны транспортные средства для городских центров, для узких улиц», — отметили в компании.
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