Владелец Amazon показал свою космическую станцию

Владелец Amazon показал свою космическую станцию. Джефф Безос надеется запустить поток орбитальных туристов уже в ближайшие годы.

Blue Origin, Sierra Space

Американские компании Blue Origin и Sierra Space объявили о разработке частной космической станции на околоземной орбите. Ее потенциально смогут использовать любые компании и страны, в том числе тех, у кого пока нет своей космической программы. В проекте будут использоваться необычные технологии, в том числе надувные модули и летающий одноместный аппарат для работы в открытом космосе без скафандра. Ожидается, что станция начнет работу во второй половине 2020-х годов, сообщается в пресс-релизе.

В последнее десятилетие в космонавтике стало появляться все больше частных компаний, выполняющих все более ответственные задачи. Так, существенная часть космонавтов попадает на орбиту на частных космических кораблях, а в будущей американской лунной программе «Артемида» большую часть полетов будут выполнять «частники», они же будут выполнять все миссии по доставке грузов и высадке на поверхность. Но главные постоянные базы в космосе — как существующие Международная космическая станция и китайская «Тяньхэ», так и планируемая окололунная Gateway — все еще создаются и содержатся государствами. Но и в этом аспекте космонавтики постепенно появляются частные проекты, один из которых представили Blue Origin и Sierra Space.

Новая станция получила название Orbital Reef (орбитальный риф). Она будет состоять из нескольких жестких модулей, собранных в одну длинную конструкцию, и нескольких боковых разного размера, часть из которых будет надувными. Модули будут выполнять разные функции. В частности, в ролике можно увидеть научные лаборатории и отсеки для растений, а также спортзал и даже космическую беседку. Предполагается, что станцию будут одновременно использовать множество компаний и космических агентств, которые смогут модифицировать внутреннее пространство под свои нужды.

Blue Origin будет отвечать за создание больших жестких модулей и доставку грузов на ракете New Glenn, а Sierra Space предоставит проекту надувные модули, которые она уже тестирует, и космоплан Dream Chaser, причем как в грузовой, так и в пилотируемой версии, от которой несколько лет назад отказалось NASA. Компании объявили несколько других компаний-партнеров, среди которых можно выделить Boeing и Genesis Engineering Solutions. Первая будет доставлять на станцию людей и грузы на космическом корабле CST-100 Starliner, а также предоставит научный модуль, а вторая создаст (и уже тестирует) аппарат для выходов в открытый космос. Он будет летать вокруг станции и позволит взаимодействовать с ней без скафандра, используя роборуки.