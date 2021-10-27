В Японии показали летающий байк за $700 тысяч

В Японии представили летающий байк Xturismo с запасом хода на 40 минут. Транспортное средство разгоняется до 100 км/ч. Стоимость машины составляет 77,7 млн иен (около $680 тыс.).

Стартап, спонсорами которого являются промышленные тяжеловесы Mitsubishi Electric и Kyocera, продемонстрировал ховербайк, который совершил короткий полет в нескольких метрах от земли на гоночной трассе возле горы Фудзи.

XTurismo Limited Edition от токийского стартапа по производству дронов ALI Technologies оснащен обычным двигателем и четырьмя двигателями с батарейным питанием, передает Reuters.

Ховербайк летает на пропеллерах, а в неподвижном состоянии машина опирается на посадочные салазки.

Генеральный директор ALI Technologies Дайсуке Катано пояснил, что пока по обычным дорогам на таком байке ездить не разрешат, но мотоцикл может использоваться спасательными командами, чтобы добраться до труднодоступных мест. Катано пояснил, что компания ожидает изменения правил дорожного движения в связи с появлением нового вида транспорта.