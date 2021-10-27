Тимоти Шаламе подтвердил продолжение «Дюны» — идет подготовка в съемкам

Еще до мировой премьеры «Дюны» французский актерзаявлял о желании приступить к съемкам сиквела уже в следующем году. Судя по всему, Вильневу предоставили такую возможность — выход продолжения фантастического эпоса подтвержден официально.

Студия Legendary Pictures и Тимоти Шаламе в своих соцсетях поделились тизерным постером второй части «Дюны», дав понять, что приключение Пола Атрейдеса только начинается, ведь выход картины запланирован на октябрь 2023 года:

«Это только начало… Спасибо тем, кто уже испытал “Дюну” на деле, и спасибо тем, кто сделает это в ближайшие дни и недели. Мы рады продолжить путешествие».

Остается добавить, что «Дюна» только за первый уик-энд в США собрала 40,1 млн долларов, тогда как общие сборы картины давно превысили две сотни миллионов вечнозеленой валюты.