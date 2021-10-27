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Стивен Кинг похвалил «Дюну»

Стивен Кинг выразил своё мнение о "Дюне"

Популярный американский писатель Стивен Кинг выразил свое мнение относительно экранизации киниги «Дюна» Фрэнка Герберта в своем Twitter.

«Я посмотрел его сегодня днем вместе с женой. Он действительно очень длинный, но действительно хороший. Трудно поверить, что мы научились делать все эти впечатляющие спецэффекты, но так и не добились мира во всем мире» — написал один из самых экранизируемых авторов.

Получит ли «Дюна» продолжение пока неизвестно. Хотя режиссер картины Дени Вильнев очень надеется на то, что получится завершить трилогию.

27 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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