Стивен Кинг похвалил «Дюну»

Популярный американский писатель Стивен Кинг выразил свое мнение относительно экранизации киниги «Дюна» Фрэнка Герберта в своем Twitter.

«Я посмотрел его сегодня днем вместе с женой. Он действительно очень длинный, но действительно хороший. Трудно поверить, что мы научились делать все эти впечатляющие спецэффекты, но так и не добились мира во всем мире» — написал один из самых экранизируемых авторов.

Получит ли «Дюна» продолжение пока неизвестно. Хотя режиссер картины Дени Вильнев очень надеется на то, что получится завершить трилогию.