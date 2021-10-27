США призвали возобновить участие Тайваня в работе учреждений ООН

ВАШИНГТОН – Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал государства-члены ООН поддержать «стабильное» участие Тайваня в работе учреждений ООН.

Призыв главы американской дипломатии является прямым вызовом Китаю, который настаивает, что Тайвань является частью его территории и, что только Пекин имеет право представлять остров на международном уровне.

Тайвань занимал место Китая в ООН более 20 лет, после того как националистическое правительство Чан Кайши отступило на остров, когда коммунистические силы захватили материковый Китай в 1949 году.

Место было передано Пекину в 1971 году по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН, но Тайваню разрешили участвовать в работе некоторых агентств ООН.

«Тот факт, что Тайвань стабильно участвовал в работе некоторых специализированных учреждений ООН на протяжении большей части последних 50 лет, является свидетельством того, что международное сообщество ценит вклад Тайваня, – заявил Блинкен. – В последнее время, однако, Тайваню не разрешали вносить вклад в усилия ООН».

Глава американской дипломатии указал, что исключение Тайваня из форумов ООН «подрывает важную работу, которую проводят ООН и связанные с ней органы, и все они могут извлечь большую пользу из вклада» Тайваня.

«Вот почему мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нам в поддержке стабильного, серьезного участия Тайваня во всей системе ООН и в международном сообществе», – сказал он.

Он отметил, что Тайвань был лишен возможности участвовать во встречах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), несмотря на то, что он является крупным транзитным узлом, и Всемирной организации здравоохранения, несмотря на эффективную борьбу с пандемией COVID-19.

Китай выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу выступлений США в защиту участия Тайваня в работе всемирных организаций, заявив, что усилия Вашингтона не увенчаются успехом.

Китай усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань.

В первые дни октября, когда в КНР отмечали главный государственный праздник, Пекин направил 149 военных самолетов, рекордное число, к юго-западу Тайваня в составе ударных групп, что заставило Тайвань поднять в воздух свои самолеты и активировать системы ПВО.

Кроме того, Китай недавно провел учения по высадке на берег на своей стороне Тайваньского пролива, ширина которого составляет около 160 километров. Пекин назвал эти учения, как и вторжения самолетов, предупреждениями администрации президента Тайваня Цай Инвэнь.

Несмотря на поддержку политики «единого Китая», США оказывают Тайваню военную помощь.

На встрече с общественностью на прошлой неделе, организованной телекомпанией CNN, президент США Джо Байден заявил, что США взяли обязательство защищать остров и встанут на защиту Тайваня, если Китай нападет на него.

Позднее Белый дом заявил, что политика США остается неизменной.