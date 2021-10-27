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Создателя Facebook и его жену обвинили в домогательствах

Против главы корпорации Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщает NBC, истцами выступили два человека. Один из них не раскрывает имени и действует под псевдонимом Джон Доу — якобы этот сотрудник занимался хозяйством миллиардера и его жены. Вторым истцом выступила Миа Кинг, сотрудница службы безопасности четы Цукербергов.

Отмечается, что обвинения выдвинуты сразу к обоим Цукербергам, поэтому неизвестно, кто из них и кого домогался.

Также миллиардера обвинили в неполной выплате зарплаты и дискриминации.

27 октября, 2021 | Tags: , | Category: США
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