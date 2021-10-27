Skoda выпустила машину для «бедных» — она будет продаваться преимущественно в странах Третьего мира.
Компания Skoda продолжает раскрывать подробности о новом бюджетном седане Slavia, который дебютирует до конца года и станет второй моделью после кроссовера Kushaq, разработанной специально для Индии и Азии. На этот раз чешская марка опубликовала серию фотографий тестового прототипа в камуфляже и видео с дорожных испытаний, а также раскрыла технические характеристики. Новинку предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор и тремя коробками передач.
Инсайдерская информация о моторной гамме подтвердилась: она включает бензиновые наддувные агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Пару первому составляет «механика» либо шестидиапазонный автомат, а второму — механическая коробка передач или семиступенчатый «робот» DSG.
Для седана предложат до шести подушек безопасности, а в топовой комплектации модель оснастят цифровой приборной панелью, камерой заднего вида и круиз-контролем.
В основе Slavia лежит модульная платформа MQB-A0, знакомая на индийском рынке по кроссоверу Kushaq, дебютировавшему в марте этого года. В модельном ряду чешской марки в Индии новинка заменит устаревший Rapid
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