Skoda выпустила машину для «бедных»

Инсайдерская информация о моторной гамме подтвердилась: она включает бензиновые наддувные агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Пару первому составляет «механика» либо шестидиапазонный автомат, а второму — механическая коробка передач или семиступенчатый «робот» DSG.

Для седана предложат до шести подушек безопасности, а в топовой комплектации модель оснастят цифровой приборной панелью, камерой заднего вида и круиз-контролем.