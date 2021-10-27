Россия потребовала от Молдовы в обмен на скидку на газ приостановить евроинтеграцию

Россия потребовала от Молдовы в обмен на скидку на газ приостановить евроинтеграцию — в частности заморозить некоторые стратегические соглашения.

Российский концерн «Газпром» предложил Молдавии скидку на природный газ – в обмен на корректировку Кишинёвом соглашения о свободной торговле с ЕС и отсрочку согласованных с Брюсселем реформ энергетического рынка.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Два собеседника газеты отметили, что после победы на президентских выборах в Молдавии проевропейского политика Майи Санду и в этой связи большого разворота Кишинёва в сторону Запада Кремль рассматривает переговоры по газу как способ политического давления.

Ранее власти Молдовы ввели с 22 октября на месяц режим чрезвычайного положения из-за недопоставок российского топлива в условиях рекордного роста цен на газ в Европе. Осенью они превысили тысячу долларов за тысячу кубометров.