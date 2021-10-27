Польша увеличит армию до 300 тысяч солдат

В ответ на имперские амбиции России Польша увеличивает армию почти в три раза – со 110 тысяч до 250 тысяч регулярных войск и 50 тысяч солдат сил территориальной обороны.

Во вторник, на пресс-конференции в Варшаве, вице-премьер-министр Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский представил новый законопроект «О защите отечества».

Как писали Ukrainian Military Pages , об этих планах стало известно в июле 2021 года. Польская армия будет сопоставима с французской (сейчас около 270 000 солдат) и украинской – сейчас ВСУ имеют нормативную численность 250 тысяч, из которых 204 военных (остальные гражданские работники), а с 2022 года нормативная численность ВСУ вырастет до 261 тысячи, из которых 215 тысяч военнослужащих, в том числе 10000 в территориальной обороне.

В действующем на сегодняшний день Плане развития кадровой политики Польских вооруженных сил на 2017-2026 годы численность Вооруженных сил установлена ​​на уровне 120 000 человек, из них 100 тыс. профессиональных солдат и 20 тыс. солдат Национального резерва.