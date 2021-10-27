Подростковые поцелуи могут привести к склерозу — ученые

Перенесенный в подростковом возрасте мононуклеоз, передающийся через поцелуи и общую посуду, повышает риск развития рассеянного склероза.

Как отмечают шведские ученые, с мононуклеозом сталкивается большая часть населения, но теряет свое влияние на риски после 25 лет.

Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, которое поражает зев, печень, селезенку и лимфатические узлы. Иногда заболевание протекает бессимптомно, но чаще у больных наблюдаются слабость, повышенная температура, боли при глотании, бронхит, головные и мышечные боли, воспаление лимфоузлов, увеличение селезенки и печени. Отличить мононуклеоз от прочих заболеваний с похожими симптомами можно по специфическим изменениям в крови.

Исследователи проанализировали медицинские данные почти 2,5 млн шведов, родившихся в 1958–1994 годах и достигших 25-летнего возраста, и в 1990–2019 годах. Всего в выборке оказалось около 6000 случаев рассеянного склероза. Среди факторов, повышающих риск его развития, был возраст матери (чем старше она была, тем выше была вероятность), принадлежность к женскому полу и инфекционный мононуклеоз, перенесенный в возрасте 11-19 лет.

Также ученые обнаружили, что чем позже человек заражался мононуклеозом, тем меньше болезнь влияла на риски развития рассеянного склероза. Если он перенес мононуклеоз в возрасте от 25 лет, инфекция уже никак не повышала риски.