Пэрис Хилтон примерила наряд из туалетной бумаги

Звезда светской хроники организовала предсвадебную вечеринку, на которой гости соорудили ей платье из подручных материалов.

Светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон устроила предсвадебный бранч на заднем дворе своего особняка в Лос-Анджелесе, во время которого примерила свадебное платье из туалетной бумаги. Фотографиями вечеринки она поделилась в Instagram Stories.

На мероприятии 40-летняя знаменитость появилась в белом мини-платье с вырезом-каплей, прозрачных перчатках со стразами и белых туфлях-лодочках. Ее волосы были собраны в высокий хвост.

На вечеринке гости и хозяйка веселились от души: для Хилтон и ее невестки Тессы смастерили свадебные наряды из подручных материалов.

В итоге Пэрис получила «шикарное» свадебное платье в стиле 1980-х годов с плетеной повязкой на голове, а 27-летняя Тесса – наряд в пол с перчатками без пальцев и вуалью.