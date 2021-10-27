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Пэрис Хилтон примерила наряд из туалетной бумаги

Пэрис Хилтон примерила наряд из туалетной бумаги

Звезда светской хроники организовала предсвадебную вечеринку, на которой гости соорудили ей платье из подручных материалов.

Светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон устроила предсвадебный бранч на заднем дворе своего особняка в Лос-Анджелесе, во время которого примерила свадебное платье из туалетной бумаги. Фотографиями вечеринки она поделилась в Instagram Stories.

На мероприятии 40-летняя знаменитость появилась в белом мини-платье с вырезом-каплей, прозрачных перчатках со стразами и белых туфлях-лодочках. Ее волосы были собраны в высокий хвост.

На вечеринке гости и хозяйка веселились от души: для Хилтон и ее невестки Тессы смастерили свадебные наряды из подручных материалов.

В итоге Пэрис получила «шикарное» свадебное платье в стиле 1980-х годов с плетеной повязкой на голове, а 27-летняя Тесса – наряд в пол с перчатками без пальцев и вуалью.

 

27 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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