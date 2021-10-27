Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская оказалась в больнице.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Сумская опубликовала видео, где показала, как отходит от наркоза.

Как уверяет Ольга, с ней все хорошо. Актрисе сделали гастроскопию. Эта процедура проводится для обследования желудка и пищевода с помощью вводимого через рот эндоскопа.

Это довольно неприятный процесс, потому Сумская решила сделать гастроскопию под наркозом.

«Друзья, только что отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала… Сейчас будем смотреть результаты. Немного плохо говорю, но в сознании», — говорит актриса.

Сейчас с Ольгой все хорошо. Она отправилась в Одессу, где у нее сегодня запланирован спектакль.