Леди Гага расскажет о пути «поп-королевы» Джоли ответила на вопрос о романе с The Weeknd » Netflix выпустил долгожданный трейлер сериала по аниме «Ковбой Бибоп» Netflix выпустил долгожданный трейлер сериала по аниме «Ковбой Бибоп» — это экранизация культового японского аниме-сериала. «Ковбой Бибоп» рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке, которые путешествуют по космосу на корабле под названием «Бибоп». Во время своих приключений они встречают умного пса Эйна и соблазнительную картёжницу Фэй Валентайн, которые присоединяются к Спайку и Джету. Главные роли в сериале исполнили Джон Чо («Колумбус», «Стартрек»), Мустафа Шакир («Люк Кейдж», «Двойка») и Даниэлла Пинеда, которая также снималась в «Мире юрского периода 2». Композитором адаптации стала Ёко Канно, которая работала над музыкой к оригинальному «Ковбою Бибопу». Аниме-сериал «Ковбой Бибоп» выходил в 1998-1999 годах, а осенью 2021-го появился на Netflix. Синъитиро Ватанабэ, автор оригинала, выступал консультантом создателей адаптации. В первый сезон сериала по «Ковбою Бибопу» войдёт 10 эпизодов.