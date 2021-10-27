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Netflix выпустил долгожданный трейлер сериала по аниме «Ковбой Бибоп»

Netflix выпустил долгожданный трейлер сериала по аниме «Ковбой Бибоп» — это экранизация культового японского аниме-сериала.

«Ковбой Бибоп» рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке, которые путешествуют по космосу на корабле под названием «Бибоп». Во время своих приключений они встречают умного пса Эйна и соблазнительную картёжницу Фэй Валентайн, которые присоединяются к Спайку и Джету.

Главные роли в сериале исполнили Джон Чо («Колумбус», «Стартрек»), Мустафа Шакир («Люк Кейдж», «Двойка») и Даниэлла Пинеда, которая также снималась в «Мире юрского периода 2».

Композитором адаптации стала Ёко Канно, которая работала над музыкой к оригинальному «Ковбою Бибопу».

Аниме-сериал «Ковбой Бибоп» выходил в 1998-1999 годах, а осенью 2021-го появился на Netflix. Синъитиро Ватанабэ, автор оригинала, выступал консультантом создателей адаптации.

В первый сезон сериала по «Ковбою Бибопу» войдёт 10 эпизодов.

27 октября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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