Кристен Стюарт проговорилась о проблемах — ей надоело кино

Закрутившая новый роман с женщиной-режиссером Кристен Стюарт подумывает навсегда уйти из кино. Звезда «Сумерек» дала интервью, в котором созналась: многие фильмы, в которых она принимала участие, ее откровенно не устроили. Мотивация работать и сниматься у Стюарт значительно сократилась.

«Наверное, я приняла участие только в 5 хороших фильмах из 45 или 50. Это те картины, о которых я восхищенно говорю: «Вау, этот человек провел волшебную работу сверху донизу»», — приводит ее слова Eonline.

О том, чтобы уйти из кино насовсем, Кристен задумывается не в первый раз, но ни разу на это не решилась.