Кристен Стюарт назвала фильмы, которыми гордится

Актриса Кристен Стюарт успела заработать хорошую репутацию в Голливуде, несмотря на скандальный роман с женатым режиссером и критику отдельных людей, которые считают, что у девушки каменное лицо.

И хотя в фильмографии Стюарт немало успешных проектов – она говорит, что действительно гордится только пятью фильмами. Об этом она заявила в интервью The Sunday Times.

31-летняя знаменитость рассказала, что за свою 20-летнюю карьеру снялась в небольшом количестве действительно достойных кинокартин.

Я, наверное, снялась в пяти действительно хороших фильмах из 45 или 50. – сказала Кристен, добавив, что ни о чем не жалеет.

К жемчужинам в своей кинокарьере она отнесла психологические триллеры «Зильс-Мария» 2014 года и «Персональный покупатель» 2016 года.

Другие фильмы из своего личного рейтинга актриса называть не стала, но можно догадаться, что в него входит триллер 2002 года «Комната страха», а также драма 2007 года «В диких условиях».

Ну, а замыкает пятерку, вероятно, будущая кинолента «Спенсер», в которой Стюарт сыграла роль принцессы Дианы.