Конгрессмены в США потребовали отказаться от продажи истребителей F-16 Турции

Конгрессмены из Палаты представителей США написали письмо президенту Джо Байдену с требованием отказаться от продажи истребителей F-16 ВВС Турции. Об этом пишет Reuters.

Отказа от сделки с Анкарой потребовали 11 американских законодателей. Они написали, что уверены в намерении Конгресса заблокировать продажу боевых самолетов. По их мнению, в настоящий момент Турция, являясь союзником Вашингтона по НАТО, ведет себя как противник.

«После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет у России дополнительную партию систем противоракетной обороны С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность», — говорится в письме.