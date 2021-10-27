Как зарегистрировать торговую марку в России?

Защита юридических прав бизнеса и полноценное использование собственного бренда возможны только после регистрации товарного знака в соответствии с законодательством РФ.

Регистрация торговой марки гарантирует правовую охрану интеллектуальной собственности и обеспечивает все права на продажу или использование товарного знака в маркетинговых целях. Осуществить процедуру регистрации максимально оперативно и эффективно помогут эксперты компании «НТД Стандарт».

Подготовка к регистрации торговой марки в Российской Федерации

Одним из самых важных этапов, который необходимо пройти, прежде чем зарегистрировать собственный бренд, является предварительная проверка торговой марки. Она проводится по всем официальным базам и призвана выявить наличие такого же или похожего товарного знака среди уже зарегистрированных в Роспатенте.

Проверке на уникальность подлежат все составляющие торгового знака. Если проверка не проведена тщательно и Роспатент на последующих этапах выявит совпадения, то в результате заявка будет отклонена. Оплаченная пошлина в таком случае не возвращается.

Эксперты компании «НТД Стандарт» проводят тщательный предварительный анализ по базам и выявляют совпадения не только среди зарегистрированных российских брендов.

Подготовка документов для регистрации ТМ

Для того, чтобы инициировать госрегистрацию товарного знака, компания-заявитель должна предоставить следующую информацию:

Заполненное по всем пунктам заявление, с точным наименованием заявителя и указанием его юридического и фактического адреса.

Обозначение, которое будет использоваться в качестве товарного знака, его подробное описание.

Перечень товаров и услуг, основанный на данных Международного классификатора.

Стоимость регистрации

Принятие заявки в Роспатенте возможно только после оплаты государственных пошлин. Общая сумма зависит от количества классов МКТУ, для которых запрашивается регистрация.

Заявитель оплачивает госпошлину за формальную экспертизу, а также за экспертизу определенного заявленного обозначения. В случае подачи заявок в электронной форме регистрация бренда проводится по сниженному тарифу, однако лучше проконсультироваться с патентным экспертом, чтобы избежать ошибок или просрочек, из-за которых заявка может быть отклонена.

Кроме того важно соблюдать сроки оплаты госпошлин между основными этапами регистрации, чтобы исключить штрафы за просрочку.

Подача документов в Роспатент

Регистрация бренда не ограничивается сбором документов или оплатой необходимых пошлин. Это длительная процедура, требующая постоянного взаимодействия с Роспатентом и своевременной реакции на их запросы.

Подать документы на рассмотрение можно как в электронном виде через ЕПГУ или сайт ФИПС, так и физически: по почте, лично или по факсу.

Рассмотрение заявки

Максимальный срок регистрации имеет точно установленные временные рамки, обозначенные законодательством Российской Федерации, и составляет 18,5 месяцев. Практика наших экспертов показывает, что весь процесс обычно занимает от 10 месяцев до года.

Очень важно не затягивать с началом процедуры, ведь приоритет регистрации определяется датой подачи заявки. После этого товарный знак попадает в отдельный реестр, а любая другая похожая заявка будет отклонена Роспатентом.

Получение свидетельства на торговый знак

Процедура считается завершенной после принятия положительного решения Роспатентом. Для получения свидетельства необходимо заплатить пошлину за получение итогового документа — свидетельства на торговый знак.

Диалог с Роспатентом требует своевременной реакции на все решения и замечания ради экономии времени и денежных средств.

Эксперты компании «НТД Стандарт» помогут вам пройти процесс регистрации товарного знака без лишних затрат. Подробную консультацию можно получить по телефону 8-800-600-70-55.