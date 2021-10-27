США призвали возобновить участие Тайваня в работе учреждений ООН Леди Гага расскажет о пути «поп-королевы» » Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes — его состояние достигло почти 300 миллиардов Капитализация компании Tesla выросла до триллиона долларов. Стоимости акций Tesla подорожали на 13% на фоне сделки с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей. После этого состояние основателя компании Илона Маска увеличилось сразу на 41,7 миллиарда долларов — Forbes оценило его в 271,3 миллиарда долларов. Илон Маск владеет 21% акций Tesla. Также ему принадлежит миноритарная доля в SpaceX, которую оценивают в 74 миллиарда долларов. Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов издания был основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос. На пике стоимости акций Amazon его состояние выросло до 212 миллиардов долларов. Сейчас оно оценивается в 196,5 миллиарда. Forbes составляет рейтинг богатейших людей с 1918 года. Тогда издание оценило состояние 30 самых богатых американцев, и лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием 1,2 миллиарда долларов (в 2021 году с учётом инфляции это был бы примерно 21 миллиард).