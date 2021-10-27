Еще одна модель пожаловалась на жестокие условия работы в Victoria’s Secret

Манекенщица пожаловалась, что все участницы показов бренда должны следовать определенному корпоративному кодексу. «Моделям требовалось иметь параметры фигуры, которые не свойственны для их телосложения. Такие вещи не просто неестественны, они вообще не должны происходить. Это очень жестоко», — призналась она.

По словам Эбанкс, многие девушки выполняли жесткие требования работников Victoria’s Secret, поскольку участие в дефиле было для них главной целью в жизни. «После прохода на подиуме неожиданно тебя начинают узнавать. В то же время многие модели считают, что ты недостойна контракта, а друзья оказываются предателями», — пояснила героиня материала.