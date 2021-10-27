Эмили Ратажковски рассказала об очень тяжелых родах: «Боль была всеобъемлющей»

В этом году Эмили Ратажковски впервые стала мамой — модель родила сына от своего мужа Себастьяна Бир-Маккларда. Сейчас звезда готовит к выходу свою книгу «Мое тело», в которой она поделится подробностями беременности и родов. Отрывок из нее на днях уже опубликовало издание Time.

Как призналась 30-летняя Эмили, роды прошли нелегко. Она рассказала, что воды отошли у нее за шесть дней до начала родов. Когда она рассказала мужу о случившемся, он собрал вещи для поездки в больницу, а она тем временем испытывала сильную боль.

Мне казалось, что мое тело вот-вот расколется. Боль была всеобъемлющей. Она пронизывала меня насквозь и распространялась по всему телу. Схватки были непрерывными, и когда одна из них достигла пика, меня охватила паника. Я отчаянно хотела, чтобы боль прекратилась, но я была в ловушке. Я стискивала зубы.

Я переживала за то, справимся ли мы с малышом. На кону стояли наши жизни, но я ничего не могла сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность. Наши жизни зависели от таинственных механизмов моего тела,



— пишет она в книге.

Эмили Ратажковски с сыном Сильвестром

Когда в больнице модель начала тужиться, она попросила зеркало, чтобы наблюдать за процессом. Увидев в отражении свое тело, Эмили его не узнала.

Мое тело было опухшим и казалось незнакомым. Лицо было красным, а вены на виске пульсировали,

— добавила она.