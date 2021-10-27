Елизавета II решила отдохнуть от публичных мероприятий

Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Об этом сообщает BBC News.

Такое решение 95-летняя монаршая особа приняла после рекомендации врачей взять паузу и отдохнуть от публичных мероприятий. В то же время в Букингемском дворце уточнили, что Елизавета II, которая в настоящий момент осуществляет свои обязанности из Виндзорского замка, обратится к собравшимся делегатам посредством записанного видеосообщения.