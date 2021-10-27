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Елизавета II решила отдохнуть от публичных мероприятий

Королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Об этом сообщает BBC News.

Такое решение 95-летняя монаршая особа приняла после рекомендации врачей взять паузу и отдохнуть от публичных мероприятий. В то же время в Букингемском дворце уточнили, что Елизавета II, которая в настоящий момент осуществляет свои обязанности из Виндзорского замка, обратится к собравшимся делегатам посредством записанного видеосообщения.

27 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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