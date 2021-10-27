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Элизабет Херли продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру, не смотря на возраст

Элизабет Херли продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру

Британская актриса Элизабет Херли порадовала поклонников откровенными фото. В Instagram она показала свою фигуру в бикини.

Херли изредка публикует в соцсети столь откровенные фото, поэтому они всегда вызывают фурор в комментариях. На этот раз 56-летняя звезда предстала в бикини и соблазнительными позами продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру.

«О, дааа… Наконец-то солнце, море и солнце», — написала актриса, тем самым давая понять, что она бесконечно рада отпуску в теплых краях.

Поклонники актрисы засыпали ее восхищенными комментариями.

«Абсолютно захватывающая красота», «Ох, задорная девчонка», «Не могу поверить, что ей 50», — написали подписчики Элизабет.

27 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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