Джон Малкович сыграет в новом фильме Руперта Эверетта «Бюро находок в Париже»

Британский актер Руперт Эверетт снимет свой второй фильм в качестве режиссера под названием «Бюро находок в Париже» (Lost and Found in Paris). Картина будет основана на жизненном опыте самого Эверетта, пишет Variety.

В актерский состав вошли Джон Малкович и Кристин Скотт-Томас. Кит Кларк сыграет Руперта Эверетта в подростковом возрасте. Родители отправили его по обмену жить в парижскую светскую семью, чтобы ребенок выучил французский язык и окончил художественный университет.

«Это фильм об американских горках в жизни, изобилии и гламуре молодежи, которые открываются через призму хорошо прожитой жизни. Я отправился в Париж по обмену в 1977 году. Я должен был выучить французский. Вместо этого я открыл для себя моду, дискотеку, наркотики и, наконец, прямо на краю пропасти себя», — рассказал Эверетт.

Когда состоится премьера ленты, не уточняется.

Руперт Эверетт сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах, в том числе в «Черном зеркале», «Опасных связях», «Шарлатанах». В 2018 году вышла его дебютная режиссерская работа «Счастливый принц».