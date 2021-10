Netflix выпустил долгожданный трейлер сериала по аниме «Ковбой Бибоп» Елизавета II решила отдохнуть от публичных мероприятий » Джоли ответила на вопрос о романе с The Weeknd Несколько месяцев назад 46-летняя Анджелина Джоли и 31-летний Абель Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, дали повод заговорить о своем романе. Пара несколько раз встречалась в неформальной обстановке, и характер их встреч не ясен до сих пор. Актриса никогда не комментировала свои отношения с певцом, но на днях во время интервью E!’s Daily Pop вместе с Сальмой Хайек ей пришлось ответить на вопрос о своей связи с The Weeknd. Однако вместо того, чтобы внести какую-то ясность и развеять слухи, Джоли вообще предпочла избежать обсуждения их отношений. На вопрос ведущего Джастина Сильвестера, что больше обрадовало ее детей — ее роль в фильме «Вечные» или дружба с The Weeknd, Анджелина ответила: Они очень взбудоражены этим фильмом. Если ты об этом, — сказала она. Анджелина Джоли и Сальма Хайек Сейчас Анджелина Джоли занята промокампанией фильма «Вечные» и вместе с детьми путешествует по миру, представляя картину. Но, по словам инсайдеров, актриса наконец готова посвятить себя не только семье и работе. По их словам, она не против перемен в личной жизни. Источники отмечают, что друзья из окружения актрисы полагают, что с The Weeknd ее связывает нечто большее, чем просто дружба. ПРи этом актриса и певец говорят всем, что они просто друзья. Она определенно стала теплее относиться к Абелю. Он изо всех сил старался произвести на нее впечатление и пытался ее обаять, — говорил инсайдер. The Weeknd — не единственный мужчина, с кем Джоли сейчас приписывают роман. Ее также несколько раз видели в компании бывшего мужа Джонни Ли Миллера, с которым после развода она осталась в очень хороших отношениях.