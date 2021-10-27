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Бразильские сенаторы одобрили обвинения против президента Болсонару

Специальная комиссия сената Бразилии большинством голосов утвердила обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях, связанных с распространением коронавируса в стране.

Как сообщил журналистам глава комиссии сенатор Омар Асис, семеро сенаторов поддержали обвинения, четверо проголосовали против, передает РИА «Новости».

Болсонару обвинили в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав. Кроме него в списке обвиняемых фигурируют трое его детей, действующие и бывшие министры, федеральные депутаты и бизнесмены. После голосования сенаторы провели минуту молчания в память о 606 тыс. смертей от коронавируса.

Одобренные комиссией саната обвинения будут направлены в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру, прокуратуру штата и Международный уголовный суд в Гааге.

27 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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