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Билл Мюррей проговорился, что секретно снялся в фильме Marvel

Билл Мюррей проговорился, что снялся в фильме Marvel — это может быть третья часть «Человека-муравья» 

На днях актёр дал интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine, где его также спросили о том, как он выбирает режиссёров для сотрудничества. В ходе разговора Мюррей упомянул, что снялся в фильме Marvel, но не стал уточнять его название или постановщика.

Вместо этого звезда «Охотников за привидениями» лишь упомянул, что ему очень понравилось работать с этим «скромным и смешным режиссёром», отметив, что он много лет назад снял комедию о чирлидершах «Добейся успеха». Режиссёром этой ленты выступил Пейтон Рид, который также снял фильмы про Человека-муравья с Полом Раддом.

Рид также занимается третьим фильмом про супергероя с подзаголовком «Квантомания», который должен выйти в июле 2023 года. Судя по всему, Мюррей действительно снялся в кинокомиксе, однако его роль пока не раскрывается. Вполне возможно, что это всего лишь камео.

В том же интервью Мюррей отметил, что ему понравилось сниматься в фильме Marvel, однако повторять такое ещё раз он бы не стал.

Среди других проектов Мюррея — следующий после «Французского вестника» фильм Уэса Андерсона, в котором также задействованы Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Том Хэнкс.

27 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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