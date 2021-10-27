В Австралии потратили 1,8 миллиона долларов на убийство 96 крыс Кристен Стюарт назвала фильмы, которыми гордится » Билл Мюррей проговорился, что секретно снялся в фильме Marvel Билл Мюррей проговорился, что снялся в фильме Marvel — это может быть третья часть «Человека-муравья» На днях актёр дал интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine, где его также спросили о том, как он выбирает режиссёров для сотрудничества. В ходе разговора Мюррей упомянул, что снялся в фильме Marvel, но не стал уточнять его название или постановщика. Вместо этого звезда «Охотников за привидениями» лишь упомянул, что ему очень понравилось работать с этим «скромным и смешным режиссёром», отметив, что он много лет назад снял комедию о чирлидершах «Добейся успеха». Режиссёром этой ленты выступил Пейтон Рид, который также снял фильмы про Человека-муравья с Полом Раддом. Рид также занимается третьим фильмом про супергероя с подзаголовком «Квантомания», который должен выйти в июле 2023 года. Судя по всему, Мюррей действительно снялся в кинокомиксе, однако его роль пока не раскрывается. Вполне возможно, что это всего лишь камео. В том же интервью Мюррей отметил, что ему понравилось сниматься в фильме Marvel, однако повторять такое ещё раз он бы не стал. Среди других проектов Мюррея — следующий после «Французского вестника» фильм Уэса Андерсона, в котором также задействованы Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Том Хэнкс.