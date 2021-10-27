Астрономы что сигнал с Проксимы Центавра отправили не инопланетяне

Астрономы что сигнал с Проксимы Центавра отправили не инопланетяне — такая интерпретация оказалась ошибкой.

Астрономы из проекта Breakthrough Listen определили, что обнаруженный два года назад кандидат в искусственный радиосигнал BLC1, пришедший, как считалось, из области вблизи Проксимы Центавра, на самом деле обладает антропогенной природой. Такой вывод был сделан после тщательного анализа характеристик сигнала. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Программа Breakthrough Listen стартовала в 2015 году, в рамках нее ведется поиск возможных сигналов, имеющих искусственное происхождение и исходящих из других звездных систем, при помощи наземных оптических и радиотелескопов. Одной из целей, за которыми следят ученые, стала ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра — красный карлик, вокруг которого обращаются две экзопланеты. Наблюдения за ней велись в диапазоне частот от 700 мегагерц до 4 гигагерц при помощи радиотелескопа Паркса.

В декабре прошлого года появились сообщения о том, что Breakthrough Listen в апреле и мае 2019 года зарегистрировала узкополосный сигнал на частоте 982 мегагерца, который, предположительно, исходил с экзопланеты у Проксимы Центавра. Он получил обозначение BLC1 (Breakthrough Listen Candidate 1), наблюдался около пяти часов, обладал характеристиками, похожими на ожидаемые от техносигнатуры, и в дальнейшем не регистрировался. Тем не менее практически сразу после открытия сигнала у ученых возникли сомнения в его инопланетной природе.

Группа астрономов во главе с Шейном Смитом (Shane Smith) из Калифорнийского университета в Беркли опубликовала результаты анализа параметров BLC1, целью которого было подтверждение или опровержения статуса сигнала как потенциальной радиотехносигнатуры.



Ученые пришли к выводу, что, несмотря на то, что BLC1 наблюдался только в направлении на Проксиму Центавра и не может быть сигналом от самолета (хоть и находится в полосе частот, зарезервированной для воздушной радионавигации) или околоземного спутника, он не подходит под критерии техносигнатуры. Вместо этого он представляет собой результат интермодуляции множества источников помех, созданных человеком. Тем не менее, по мнению ученых наблюдения за Проксимой в рамках проекта стоит продолжить, охватив другие диапазоны электромагнитных волн, такие как оптический, инфракрасный или рентгеновский.