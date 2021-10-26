Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии

Исполнившая роль Полумны 30-летняя актриса Иванна Линч впервые рассказала о пережитой травле и о том, как лечилась от анорексии. С 11 до 13 лет знаменитость пыталась поправить собственное здоровье всеми доступными врачам методами. Тогда, созналась в интервью для Sunday Times Линч, она в буквальном смысле ненавидела себя и травила в надежде, что это ей поможет.

«Дряблые щеки, короткие, жирные пальцы — все это меня неимоверно раздражало», — вспомнила она.

По словам Линч, она быстро подсела на самоненависть и придумывала все более неприятные панчи на саму себя.

«Ей пришлось снять скальп с сотни Барби для этого парика?», «Кажется, она купается в жиру от картошки из макдачки. Наверное, она хранит бургеры в щеках!» — вот лишь некоторые комплименты, которые Иванна раздавала сама себе.

Все закончилось в один миг, когда Линч заявила, что больше не хочет быть подавленной и разбитой. Иванна предприняла много усилий, чтобы перестать бичевать себя. С тех пор актриса мыслит исключительно позитивно и учит этому других.