Влада забула закупити достатню кількість вугілля для ТЕС, а зараз панічно намагається це зробити, зокрема в Америці. Про це в етері програми «5 копійок» на «5 каналі» розповіла народна депутатка «Голосу» Інна Совсун.

«Так, у нас є «Енергоатом» і більш як 50% електроенергії в країні виробляється «Енергоатомом» – це атомна енергетика. Вона не може покривати стрибки в напрузі. Блоки атомної електростанції не можна вмикати-вимикати тоді, коли люди ввечері прийшли з роботи і повмикали всі прилади», – пояснила Совсун.Вона зауважила, що для цього в нас є інші види генерації, з якими необхідно було працювати.

«Для цього нам все ще потрібне вугілля, треба працювати над розвитком накопичувачів для того, щоб сонячну енергію акумулювати і використовувати в часи пікового навантаження. Вугілля просто забули купити, просто не прослідкували, скільки вугілля було закуплено. Зараз ми панічно купуємо його в Америці, ще десь, а його ще треба привезти», – наголосила нардепка Совсун.

Депутатка додала: «До речі, на жаль, на 8 році війни ми купуємо російське вугілля, і це проблема. Зараз у Росії є механізми маніпулювання через допуск до купівлі вугілля».