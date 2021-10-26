В США создали «зеленое» синтетическое авиационное топливо

Синтетическое топливо считается экологически нейтральным горючим, потому что в процессе сгорания оно никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере — для его создания используется диоксид углерода. Производством синтетического топлива сегодня занимаются несколько предприятий. Например, швейцарский проект Sun-To-Liquid получает его на экспериментальном заводе, реакторы которого полностью работают на солнечной энергии.
В прошлом году ВВС США запустили пилотный проект вместе с энергетической компанией Twelve по созданию пригодного к эксплуатации авиационного топлива из углекислого газа под названием E-jet. В первую очередь оно заинтересовало их как возможность сократить расходы на обычное топливо, которое ежегодно обходится ВВС США в несколько миллиардов долларов, и это без учета транспортировки. Военные надеются, что E-jet можно будет производить на местах, где развернуты подразделения, без присутствия высококвалифицированных экспертов. Это помогло бы сократить спрос на обычное топливо в труднодоступных районах.
Управление материально-технического обеспечения ВВС США 22 октября сообщило, что в августе ему с Twelve удалось произвести авиатопливо из углекислого газа, воды и энергии из возобновляемых источников. Первый этап проекта завершится в декабре, и военные получат детальный отчет о процессе и его результатах. Но предварительное тестирование уже показало, что эту технологию можно масштабировать. В конце года ВВС США решат, производить ли его в больших масштабах.
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