В США создали «зеленое» синтетическое авиационное топливо

ВВС США и энергетическая компания Twelve создали авиационное топливо из углекислого газа, воды и энергии из возобновляемых источников. Военные считают, что оно поможет им сократить зависимость от иностранной нефти и сократить углеродные выбросы. В конце этого года они решат, стоит ли масштабировать технологию и производить синтетическое топливо в больших количествах.

Синтетическое топливо считается экологически нейтральным горючим, потому что в процессе сгорания оно никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере — для его создания используется диоксид углерода. Производством синтетического топлива сегодня занимаются несколько предприятий. Например, швейцарский проект Sun-To-Liquid получает его на экспериментальном заводе, реакторы которого полностью работают на солнечной энергии.

В прошлом году ВВС США запустили пилотный проект вместе с энергетической компанией Twelve по созданию пригодного к эксплуатации авиационного топлива из углекислого газа под названием E-jet. В первую очередь оно заинтересовало их как возможность сократить расходы на обычное топливо, которое ежегодно обходится ВВС США в несколько миллиардов долларов, и это без учета транспортировки. Военные надеются, что E-jet можно будет производить на местах, где развернуты подразделения, без присутствия высококвалифицированных экспертов. Это помогло бы сократить спрос на обычное топливо в труднодоступных районах.

Управление материально-технического обеспечения ВВС США 22 октября сообщило, что в августе ему с Twelve удалось произвести авиатопливо из углекислого газа, воды и энергии из возобновляемых источников. Первый этап проекта завершится в декабре, и военные получат детальный отчет о процессе и его результатах. Но предварительное тестирование уже показало, что эту технологию можно масштабировать. В конце года ВВС США решат, производить ли его в больших масштабах.