В России закроют государственную статистику от населения. Теперь их будет две — одна для публикации, другая — только для своих.

Российские власти планируют к 2030 году создать для органов государственного управления единую автоматизированную систему сбора и анализа статистических данных.Как сообщает РИА Новости, такое положение включено в перечень мероприятий по цифровой трансформации экономики, утвержденный премьером Михаилом Мишустиным.

Система, доступ к которой будут иметь работник госаппарата, будет заниматься сбором «отчетности по всем социально-экономическим показателям».

Цифровизация источников таких данных и запуск процесса их непрерывной обработки позволят органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени. Это, как ожидают в правительстве, «повысит качество и оперативность принимаемых решений».

Одновременно планируется перевести в полностью электронный вид все процессы, связанные с подготовкой, согласованием и исполнением бюджетов — от федерального до муниципальных.

«Автоматическое формирование отчётности и аналитики с помощью «одной кнопки» позволит в том числе обеспечить должный контроль за доведением бюджетных выплат гражданам», — подчеркивает пресс-служба кабмина.

О планах создать единую государственную информационную систему контроля за производственными цепочками еще в 2017 году сообщал Минпроторг.

Без нее перейти к новому укладу экономики, который позволил бы развивать импортозамещение, «объединить технологии и сервисы», «научиться управлять внутренними и внешними кооперационными связями» и выполнить задачу по цифровизации, невозможно, писал занимавший тогда пост замглавы Минпромторга Глеб Никитин.

«Раньше эту функцию выполнял госплан», — объяснял он. Теперь же аналогичной структуры нет.

Итогом усилий, по словам чиновникам, должно стать вхождение РФ в десятку лучших стран мира по внедрению передовых производственных технологий. Это может произойти к 2035 году.