Режиссер «Игры в кальмара» рассказал о своих заработках Американский Stryker получит противодроновое электромагнитное оружие » В Израиле отработают борьбу с российскими зенитными комплексами Борьбу с российскими зенитными ракетными комплексами отработают в Израиле в рамках учений Blue Flag 21 в пустыне Негев. Пилоты имитируют противодействие зенитным системам советского и российского производства, которые использует сирийская армия. Об этом сообщает военно-аналитическое агентство Jane’s. В учениях задействовали более 100 самолетов из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Индии и Франции. По данным Jane’s, пилоты отрабатывали преодоление ПВО условного противника. Симулятор Scorpius-T имитировал действие зенитных систем С-75, С-125, «Куб», «Оса» и «Панцирь-С1».