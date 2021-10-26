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В Израиле отработают борьбу с российскими зенитными комплексами

Борьбу с российскими зенитными ракетными комплексами отработают в Израиле в рамках учений Blue Flag 21 в пустыне Негев. Пилоты имитируют противодействие зенитным системам советского и российского производства, которые использует сирийская армия. Об этом сообщает военно-аналитическое агентство Jane’s.

В учениях задействовали более 100 самолетов из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Индии и Франции. По данным Jane’s, пилоты отрабатывали преодоление ПВО условного противника. Симулятор Scorpius-T имитировал действие зенитных систем С-75, С-125, «Куб», «Оса» и «Панцирь-С1».

26 октября, 2021 | Category: Израиль, Новости
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