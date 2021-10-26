Кто умел читать и писать в Израиле 2800 лет назад Причины и последствия нового мирового кризиса: кто пострадает первым » В Израиле обнаружили клад серебряных монет эпохи Хасмонеев При раскопках в городе Модиин-Маккабим-Реут в Израиле был обнаружен клад серебряных монет, датируемых хасмонейским периодом. Монеты были отчеканены в городе Тир примерно в 126 году до нашей эры. На них изображены царь Антиох VII и его брат Деметрий II. Также были найдены бронзовые монеты, отчеканенные правителями Хасмонеи: Иоанном, Иудой, Ионафаном и Матфиасом. Клад был спрятан в расщелине в скале возле стены большого сельскохозяйственного поместья. Видимо, владельцы поместья копили в течение нескольких месяцев, прежде чем оставить деньги в тайнике. По какой-то причине за сбережениями так и не вернулись. Монеты пролежали нетронутыми более 2000 лет. Археологи выяснили, что поместье продолжало использоваться на протяжении всего раннего римского периода. Его жители участвовали в первом восстании против римлян, вспыхнувшем в 66 году нашей эры. Ученые считают, что поместье продолжало действовать и после подавления восстания в 70 году нашей эры. Источник: Вокруг света