В Израиле обнаружили клад серебряных монет эпохи Хасмонеев

При раскопках в городе Модиин-Маккабим-Реут в Израиле был обнаружен клад серебряных монет, датируемых хасмонейским периодом. Монеты были отчеканены в городе Тир примерно в 126 году до нашей эры. На них изображены царь Антиох VII и его брат Деметрий II. Также были найдены бронзовые монеты, отчеканенные правителями Хасмонеи: Иоанном, Иудой, Ионафаном и Матфиасом.
Археологи выяснили, что поместье продолжало использоваться на протяжении всего раннего римского периода. Его жители участвовали в первом восстании против римлян, вспыхнувшем в 66 году нашей эры. Ученые считают, что поместье продолжало действовать и после подавления восстания в 70 году нашей эры.
Источник: Вокруг света
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