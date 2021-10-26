В Германии опознан предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили

Предприниматель из Харькова, выступивший 26 октября как свидетель в берлинском суде, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как сообщил из зала суда корреспондент «Немецкой волны», 55-летний харьковчанин по имени Александр, заявил, что это родственник его супруги, и его имя — Вадим Николаевич К.

Свидетель Александр предположил, не представив доказательств, что обвиняемый — сотрудник российских спецслужб в звании полковника.

В конце июля свидетель Александр — уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили. Тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним родственник его жены. Однако через несколько недель он признал, что сказал неправду, якобы опасаясь за свою безопасность.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, «Вадим Соколов» — на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.