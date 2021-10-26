Сбежавший сотрудник разведки заявил, что саудовский наследный принц хотел убить короля с помощью отравленного кольца из России

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман говорил о возможности убийства короля страны Абдаллы с помощью отравленного кольца из России. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал бывший высокопоставленный сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри.

По его словам, в 2014 году Мухаммед бин Салман заявил своему двоюродному брату Мухаммеду бин Наифу, на тот момент возглавлявшему саудовскую разведку, что хочет убить короля Абдаллу, чтобы освободить трон для собственного отца.

Он сказал: «Я хочу убить короля Абдаллу». Я получу кольцо с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено. <…> Может быть, он просто хвастался, но мы [в саудовской разведке] восприняли это серьезно.

Саад аль-Джабри не предоставил доказательств своих слов. При этом он заявил, что смотрел видеозапись разговора Мухаммеда бин Салмана и Мухаммеда бин Наифа. По его словам, оригинал записи существует до сих пор, с него были сделаны две копии. Он знает, где находятся все три видео, заявил аль-Джабри.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне назвало аль-Джабри «дискредитированным правительственным чиновником», который пытается отвлечь внимание от своих «финансовых преступлений на миллиарды долларов».

Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз аль-Сауд умер в 2015 году в возрасте 90 лет. Престол занял его сводный брат Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

В 2017 году новый король сменил наследника престола — вместо его племянника Мухаммеда бин Наифа им стал его сын Мухаммед бин Салман. Бин Наифа также отправили в отставку с поста министра внутренних дел. В 2020 году он был арестован.

Саад аль-Джабри в прошлом работал под руководством бин Наифа. Когда тот потерял свой пост в саудовском правительстве, аль-Джабри получил убежище в Канаде. По его словам, на родине арестовали двух из восьми его детей и его зятя.