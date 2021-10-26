Режиссер «Игры в кальмара» рассказал о своих заработках — супербогатым он не стал, да и не стремился к этому.

Режиссер шоу «Игра в кальмара» Хван Дон-хек рассказал о своих заработках. Об этом сообщает The Guardian.

Создатель самого популярного сериала на стриминговой платформе Netflix опроверг слухи о том, что успех проекта сделал его богатым. Он пошутил, что ему далеко до достатка главного героя «Игры в кальмара» Сон Ки Хуна, выигравшего более 38 миллионов долларов.

«Но мне хватает. У меня есть еда на столе. Netflix не выдавал мне бонус, мне заплатили в соответствии с первоначальными условиями контракта», — сказал Хван Дон-хек.

Режиссер признался, что сам не очень любит сериалы и редко досматривает их до конца. Полностью он смог посмотреть лишь «Во все тяжкие» и «Охотник за разумом». Он также пытался ознакомиться с другом популярным проектом Netflix — шоу «Бриджертоны», но остановился на середине первой серии.