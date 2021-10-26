Причины и последствия нового мирового кризиса: кто пострадает первым

Мировой энергетический кризис 2021 года стал самым масштабным со времени нефтяного эмбарго 1973 года. Но если первый в истории перекос рынка углеродов был вызван действиями арабских экспортеров, пытавшихся бороться с «мировым сионизмом», то сегодняшний — костяшками домино, которые вызвали сход лавины.

Драйверами проблем стали США, Китай и север ЕС, как самые крупные экономики планеты. Но в целом причина кроется в очередной волне глобализации.

Что запустило новый кризис

Засуха на юге Штатов впервые за 10 лет снизила до минимума выработку электроэнергии ГЭС. Американцам пришлось решать ситуацию за счет угольной и газовой генерации, что создало дополнительное давление на рынок. Австралия вступила в торговую войну с Китаем — это вызвало нехватку коксового и энергетического угля в регионе. Британия и побережье Германии получали примерно 20-22% энергии из ветряков и СЭС, но последние полгода стали самыми безветренными за годы наблюдений.

А рынок нефтепродуктов лихорадило еще задолго до начала пандемии, хотя все помнят только минусовые цены на нефть, когда рынки обвалились из-за коронавируса. Причины на поверхности: цепочка локдаунов уменьшила потребление всех видов энергии на 5%, миллионы машин были заперты на стоянках, трафик в городах упал на 15-20%, пиковые нагрузки электроэнергии на мазуте у миллионов домохозяйств сократились.

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Пришлось законсервировать скважины и уменьшить приток инвестиций в сектор.

А после масштабного урагана в Мексиканском заливе и закрытия сланцевых предприятий нарастить добычу так же быстро, как восстанавливается мировая экономика, не настолько просто.

Как повлиял на кризис углерод

Карбоновая экономика была заклеймена как главная причина изменения климата. Китай взял на себя обязательство достичь углеродной нейтральности до 2060 года: Си Цзиньпин заявил об этом на Генеральной ассамблее ООН осенью 2020 года. Учитывая, что Поднебесная являлась потребителем половины угля планеты, выход стал простым: снижение инвестиций в добычу угля, ведь его всегда можно было приобрести где-то еще.

Но оказалось, что только не осенью 2021-го: в этот период Австралия позволила себе несколько острых заявлений о правах человека в Гонконге и закрыла рынок китайским телекоммуникационным гигантам. В ответ Пекин запретил покупать уголь у Канберры. США пытались компенсировать провал выработки энергии ГЭС с помощью угольной генерации, часть шахт в Индонезии затопило и заблокировало оползнями, а Украина в результате вторжения РФ на Восток стала импортером. В ЮАР же случилась масштабная катастрофа поездов, которая остановила работу крупнейшего в Африке угольного терминала.

В итоге цены на уголь в Европе взяли 20-летний максимум, обогнав даже более высокие цены в Азии.

Что начали потреблять самые бедные жители планеты

В Азии же Китай начал вставать с колен после жестокой холодной зимы, когда запасы угля страны достигли десятилетнего минимума. Кроме того, миллионы самых бедных домохозяйств планеты получили вертолетные деньги в связи с COVID-19. На фоне того, что рынок услуг и туризма находился в коме, деньги начали тратиться на физические товары — запасы продуктов, игрушки детям, одежду и критичные медикаменты.

Китай как главная фабрика планеты, естественно, отреагировал, нарастив потребление энергии на 15% выше, чем в прошлому году. Наводнение в Шаньси с затоплением 60 шахт и засушливое лето, уменьшившее генерацию ГЭС, только добавили проблем.

И опять случился сход костяшек домино: остановились энергоемкие алюминиевые производства, мощности по переработке соевых бобов (для многочисленных полуфабрикатов и колбасных производств), на треть упало потребление стали, полезли наружу нормирование районов и веерные отключения.

Что происходит с ценами на газ

Ну и, естественно, расценки на газ в Европе и Азии, беря кратковременные планки в $2000 за 1000 кубов, сегодня превышают $1000. Если не хватает энергии от генерации с помощью ветра, воды и сжигания угля, остается газ. Это чистой воды спекулятивная цена: например, долгосрочные контракты «Газпрома» выполняются сейчас по $170 — 230.

Но пока танкеры крупнейших игроков заняты тушением экономического пожара в Китае, а на мировом рынке 5%-й дефицит, другой истории с ценой не будет. Причиной же всего этого безумия стал не только COVID-19 и действия РФ по сдерживанию поставок газа в хранилища ЕС, опустевшие после экстремально холодной зимы. Тем более что сливки снимает не «Газпром», а контрагенты.

Какие были системные проблемы

Однако сырьевой кризис — это вершина айсберга. Стагнация после 2008 года тянулась десятилетие, и домохозяйства по всему миру столкнулись с ужесточением лимитов по кредитам, падением цен на недвижимость (до сих пор они не достигли уровня тех золотых времен), медленным ростом заработных плат. Все это не могло не ударить по спросу на сырьевые товары.

Больше всего страдали самые бедные: они же охотнее всего потребляли физические товары, а не услуги. Капитальные инвестиции в сектор также уменьшились: старая экономика нуждалась в сложной цепочке поставок топлива, расходных и строительных материалах, грязных киловаттах для физического производства в рабочее время, а не тогда, когда будет благоволить солнце и ветер.

Почему сырье все еще нужно мировой экономике

Десятилетие старая экономика задыхалась без инвестиций, пока дешевые деньги шли в «Большую четверку IT-компаний», в высокотехнологичные стартапы, возобновляемую энергию и венчурные фонды. Но «внезапно» оказалось, что мы все так же, как и раньше, зависим от угля, мазута и сжигания газа. Что достичь «полного ноля» в плане углеродного следа на севере ЕС не то же самое, что в Испании и Португалии. Что необходимо вкладываться в медные шахты (рост цен на медь с 2011 года достиг максимума) и ископаемое топливо. А постоянные потрясения на фоне 10-12 лет недостатка инвестиций и печатания фантиков для вертолетных денег — и это «полный сюрприз»! — ведут к инфляции и росту цен. Хоть на недвижимость, хоть на продовольствие.

К сожалению, человечество — все еще сырьевая и сельскохозяйственная цивилизация, и близко не подошедшая к тому, чтобы по максимуму использовать энергию всей планеты, как бы не было здорово зарабатывать сверхприбыли на криптовалюте и акциях компаний, создающих МРНК-вакцины.

И в ближайшие месяцы планету ждет изнурительный стайерский бег, который сильно ударит по самым бедным, особенно когда северные провинции Китая начнут давить на рынок отопительным сезоном. Веерные отключения в Азии и блэкаут в Ливане, возможно, только первые ласточки разгорающегося пожара. Ведь, например, в Украине на 8 крупных ТЭЦ запасов угля на 10 суток, а «Славянская» остановила оба блока.

А проблемы с производством удобрений, овощей в теплицах и переработкой сырья могут иметь долгосрочные последствия в продовольственной безопасности всего мира.

Кирилл Данильченко