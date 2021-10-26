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Президента Бразилии забанили на YouTube за распространение фейков о коронавирусе

Жаир Болсонару

Аккаунт президента Бразилии Жаира Болсонару на YouTube забанили за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщает портал G1.

Страницу политика временно заморозили после того, как он в прямом эфире связал вакцинацию от COVID-19 с развитием СПИДа у ВИЧ-инфицированных пациентов. Видео удалили также с Facebook и Instagram. Поясняется, что подтверждения озвученной Болсонару информации нет, а значит, его публикация нарушает правила о распространении дезинформации о коронавирусной пандемии.

Это первое предупреждение для аккаунта Болсонару. Он не сможет публиковать новые записи в течение недели. Если он еще дважды допустит нарушения в течение ближайших трех месяцев, его заблокируют бесповоротно.

26 октября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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