Президент Турции отменил решение о высылке послов 10 стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от намерения выслать из страны послов десяти западных государств. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре, подчеркнув, что послы «пошли на попятный» и «впредь будут осторожными в заявлениях».

Ранее в тот же день посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США распространили в твиттре заявление, в котором указали, что, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции.

23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган дал распоряжение министерству иностранных дел выслать из страны послов десяти западных государств после того, как они выступили с призывом освободить подозреваемого в попытке государственного переворота турецкого правозащитника и филантропа Османа Кавалу.

Турция – член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз. Несмотря на это Эрдоган заявил, что у дипломатов нет права поучать Анкару с её собственной территории. «Эти послы не имеют права осмелиться прийти и начать нам приказывать, что делать! Да кто вы вообще такие? » – сказал он, выступая на митинге сторонников своей Партии справедливости и развития.