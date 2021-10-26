Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица опровергла информацию о подписании рамочного соглашения между молдавским госпредприятием Energocom и «Нафтогазом Украины» о возможной поставке 700 млн кубометров газа.

«Это ложная новость. Это неправда. Появилась ложная новость», — сказала Наталья Гаврилица в интервью молдавскому телеканалу Pro TV.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Energocom и «Нафтогаз» подписали рамочное соглашение о поставке 700 млн кубометров газа в случае, если возникнет такая необходимость.

Как сообщалось, в сентябре закончился долгосрочный контракт на поставку российского газа в Молдову. «Газпром» и «Молдовагаз» продлили действие контракта на месяц: в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров газа. Позже выяснилось, что на октябрь законтрактовали лишь 67% от необходимого Молдове газа. В связи с этим Moldovagaz неоднократно просил потребителей экономить газ, а власти говорили о низком давлении в газопроводе.