Орландо Блум показал, как украсил комнату своей дочери

Британский актер Орландо Блум опубликовал на своей странице в Instagram нереально мимишное фото и видео, которые попадают в самое сердце.

В свежей публикации жених Кэти Перри продемонстрировал, как украсил комнату 13-месячной дочери Дэйзи. Отметим, что 44-летний мужчина занимался интерьером детской самостоятельно.

Орландо покрасил стены в желтый цвет, а также нарисовал на них белые ромашки. Также звезда «Властелина колец» поделился закулисным видео, в котором показано — как он собирал мебель для своей крохи.

Вот кто точно заслуживает звание «Отец года»!