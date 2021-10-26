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Орландо Блум показал, как украсил комнату своей дочери

Орландо Блум показал, как украсил комнату своей дочери от Кэти Перри

Британский актер Орландо Блум опубликовал на своей странице в Instagram нереально мимишное фото и видео, которые попадают в самое сердце.

В свежей публикации жених Кэти Перри продемонстрировал, как украсил комнату 13-месячной дочери Дэйзи. Отметим, что 44-летний мужчина занимался интерьером детской самостоятельно.

Орландо покрасил стены в желтый цвет, а также нарисовал на них белые ромашки. Также звезда «Властелина колец» поделился закулисным видео, в котором показано — как он собирал мебель для своей крохи.

Вот кто точно заслуживает звание «Отец года»!

26 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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