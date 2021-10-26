Новый спойлер «Секса в большом городе» удивил фанатов сериала — им не понравился развод, и новый партнер главной героини.
Сперва Сара Джессика Паркер усердно опровергала свой сериальный развод с Мистером Бигом, слухи о котором ходят еще с июля, однако новые снимки со съемочной площадки подтвердили опасения фанатов.
Кэрри Брэдшоу застали флиртующей с новым ухажером, роль которого исполнил Джон Тенни. Прогулки по вечернему Нью-Йорку, трогательные взгляды друг на друга, поцелуи на пороге дома — все говорит о том, что новым партнером героини Сары Джессики Паркер станет совсем не Мистер Биг.
«Это шоу свернуло куда-то не туда», «Это не тот контент, который мы хотим», «Я бы предпочла не видеть этого», «Кэрри и Биг принадлежат друг другу!» — разочарованию фанатов «Секса в большом городе» нет предела, о чем они трубят в соцсетях.
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