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Названа вероятная причина смерти Марадоны

Бывший адвокат Диего Марадоны Матиас Морла дал показания прокурору в рамках расследования обстоятельств смерти звезды футбола. Об этом сообщает Fox News.

В частности, Морла назвал вероятную причину смерти аргентинца. По его словам, в лечении Марадоны было совершено множество ошибок. «Уход за Диего был ужасным. Это и привело к смерти», — убежден он.

Также Морла отметил, что сами врачи не считали возможным нахождение Марадоны вне больницы, однако его родственники приняли решение разместить ветерана в арендованном доме. «Это было безумие», — добавил Морла.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины предъявили семерым медикам.

26 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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