Молдова впервые купила газ не у России

Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт на поставку 1 миллиона кубометров газа с польской PGNiG. Об этом сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну. Это первая в истории республики закупка газа из альтернативных источников, отметил он. Цена сделки не указана, но сообщается, что тариф для потребителей останется неизменным.

Согласно сообщению, в ходе тендера, который был объявлен в минувшую пятницу, компания Energocom получила семь предложений. «Приобретение этого газа проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа», — сообщает правительство страны.

При этом кабинет министров Молдавии «ведет переговоры с Российской Федерацией и „Газпромом“ о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа». «В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям», — поясняет он.