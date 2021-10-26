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Легенда американского баскетбола годами не может продать свой дом

Шакил О’Нил

Легенда американского баскетбола Шакил О’Нил потратил три года, чтобы найти покупателя для своего особняка в штате Флорида. Стоимость сделки осталась нераскрытой, сообщает New York Post.

Баскетболист владел объектом с 1993 года, когда купил его почти за четыре миллиона долларов. Он объявил о продаже объекта за 28 миллионов долларов в 2018 году, однако поиски покупателя оказались неуспешными. Тогда О’Нил снизил цену до 19,5 миллиона долларов, а к марту 2021 года — до 16,5 миллиона долларов. Чтобы найти нового владельца, спортсмен сделал в доме ремонт и сменил пять агентов недвижимости. Однако неизвестно, сколько в итоге заплатил новый владелец.

Бывшее владение баскетболиста в загородном гольф-клубе Isleworth Golf & Country Club занимает участок 1,6 гектара и имеет собственный выход к озеру. Внутри дома есть 12 спален, просторная гостиная, кухня и столовая. На участке оборудованы гараж на 17 автомобилей, площадка для баскетбола, бассейн с водопадом и лодочный пирс.

26 октября, 2021 | Category: США
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