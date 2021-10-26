Компания Безоса строит собственную космическую станцию

Компания Blue Origin Джеффа Безоса и Sierra Space занимаются созданием собственной космической станции, которая будет располагаться на низкой околоземной орбите, сообщает пресс-служба Blue Origin.

Как говорится в сообщении компании, станция будет называться «Орбитальный риф». Ее будут использовать в том числе и для коммерческих целей. Введение станции в эксплуатацию ожидается во второй половине 2020-х годов.

В заявлении компании «Орбитальный риф» назван «бизнес-парком смешанного использования» для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании, которым будет предоставляться полный комплекс услуг, включая перевозку, логистику, размещение в космосе, оборудование, а также работу экипажа на борту станции.